Terveys

Kalan syöminen ei todennäköisesti alenna verenpainetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kala on terveellistä, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella kalan syöminen ei todennäköisesti auta verenpaineen hallinnassa. Tulokset julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.Yhdysvaltalaistutkimuksessa kalansyönnin verenpainevaikutuksia selvitettiin seuraamalla 12 000 keskimäärin 53-vuotiasta miestä 16 vuoden ajan. Miesten verenpainediagnooseista tiedusteltiin vuosittain.Tulosten perusteella kalansyönnillä tai omega-3-rasvahappojen saannilla ei näyttäisi olevan yhteyksiä miesten verenpainetasoihin. Edes viidesti viikossa kalaa nauttivat eivät säästyneet verenpaineen kohoamiselta muita todennäköisemmin. Tulokset olivat samat riippumatta tutkimuksen alussa mitatusta verenpaineesta, mahdollisesta lihavuudesta tai kolesteroliongelmista.Vaikka tässä tutkimuksessa kalan syöminen ei alentanut verenpainetta, kalalla ja sen sisältämillä rasvoilla ja D-vitamiinilla on muita terveellisiä vaikutuksia. Runsas kalan syöminen voi myös parantaa ruokavaliota etenkin, jos kala-ateriat vähentävät huonoja rasvoja ja suolaa sisältävien liharuokien syömistä.Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittaa, että ihmiset söisivät kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa ja käyttäisivät useampia kalalajeja. Ympäristömyrkkyjen (dioksiini, PCB-yhdisteet, elohopea) vuoksi elintarviketurvallisuudesta vastaava Ruokavirasto (entinen Evira) on antanut kuitenkin joitakin poikkeuksia yleisiin kalan syöntisuosituksiin.Lasten, nuorten ja hedelmällisessä iässä olevien tulisi syödä Itämerestä pyydettyä isoa (perkaamattomana yli 17 cm pituista) silakkaa, lohta tai taimenta ja järvestä tai merestä pyydettyä haukea vain 1–2 kertaa kuussa. Raskaana olevien ja imettävien äitien ei tulisi syödä haukea ollenkaan. Sisävesialueiden kalaa päivittäin syövien kannattaisi vähentää hauen lisäksi isokokoisten ahventen, kuhien ja mateiden syöntiä. Kasvatettu kala sisältää vain vähän dioksiineja ja PCB:tä, koska kalarehun laatua valvotaan.