Terveys

5 asiaa, joista tunnistat, onko ruokavaliosi hyväksi sydämellesi

Ravinnon merkitystä sydänterveyteen ei voi ohittaa

https://www.is.fi/haku/?query=tuija+pusa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sydänystävällinen ruokavalio sisältää erityisesti:

Kasvipohjaisia, pehmeitä rasvoja sekä ruoanvalmistuksessa että levitteissä. Rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita. Erilaisia kaloja. Kasviksia, hedelmiä ja marjoja tuoreena ja kypsennettynä. Suositus on viisi kourallista eli puoli kiloa per päivä, peruna poislaskettuna. Täysjyväviljatuotteita, esimerkiksi ruisleipä, täysjyväpasta, täysjyväleivät.

Näitä tuotteita tulee nauttia mahdollisimman vähän:

Paljon sokeria sisältävät mehut (myös tuoremehut), keksit, leivonnaiset, makeiset jne. Voimakassuolaiset leikkeleet, makkarat, juustot, leivät, sipsit jne. Punainen liha.

Sydänmerkki kertoo terveellisyydestä omassa tuoteryhmässä