Masennusta ja sydänsairauksia yhdistää kehon tulehdustila

Sydän- ja verisuonitautien ja masennuksen välillä on yhteys, tutkimuksista tiedetään, mutta mistä se tarkalleen johtuu, on epäselvempää. Tuoreen tutkimuksen perusteella suurelta osin kyse on ympäristötekijöistä, mutta yksi yhdistävä seikka näyttäisi olevan tulehdustila kehossa.Havainnot perustuvat lähes 370 000 keski-ikäisen britin terveys- ja geenitietoihin, ja niiden perusteella kyseisiä sairauksia yhdistää tulehdustiloista kertovien CRP- ja IL6-proteiinien runsaus. Nämä tulehdusmerkkiaineet yhdistettiin kumpaankin sairauteen analyysissa, jossa geenitietojen avulla pystyttiin minimoimaan ympäristötekijöiden vaikutukset tuloksiin.Analyysi osoitti myös, että riski sairastua masennukseen oli noin viidenneksen suurempi osallistujilla, joiden lähisukulainen oli menehtynyt sydän- ja verisuonitauteihin. Tästä huolimatta sydänsairauksille altistavat geenit eivät juurikaan vaikuttaneet siihen, miten todennäköisesti henkilö sairastui masennukseen. Tämä tutkijoiden mukaan osoittaa elintapojen ja elinympäristöön liittyvien seikkojen osuuteen sairastumisissa.Yhdessä havainnot viittaavat siihen, että masennusta ja sydän- ja verisuonitauteja yhdistävät samojen riskitekijöiden lisäksi tulehdustila. Tulehduksella on olennainen osa sydän- ja verisuonitautien synnyssä, joten jos sama koskee masennusta, tulehdustilan lievittäminen saattaisi tarjota keinon hoitaa masennusta. Tähän saadaan toivon mukaan vastauksia meneillään olevissa tutkimuksissa, joissa masennuksen hoidossa kokeillaan tulehduslääkkeitä.Tutkimus julkaistiin Molecular Psychiatry -lehdessä.