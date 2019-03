Mies joi kuusi energiajuomaa päivässä ja huomasi kielessä järkyttävän muutoksen – suomalaislääkäri varoittaa laittamasta alkoholia sekaan

Terveys

Mies joi kuusi energiajuomaa päivässä ja huomasi kielessä järkyttävän muutoksen – suomalaislääkäri varoittaa l

Energiajuomien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hapot ja sokerit vaarantavat suun terveyden

Jos suun terveys on vaarassa, miten energiajuomat vaikuttavat muuhun terveyteen?