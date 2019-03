Terveys

Onko kotisi sotkuinen? Nämä 6 asiaa saattavat paljastaa ADHD:n aikuisella

1. Olet vaihtanut alaa tai työtä keskimääräistä useammin

2. Joudut usein törmäyskurssille muiden kanssa

3. Teet herkästi heräteostoksia

4. Kun rakastut, rakastut nopeasti ja palavasti

5. Kotonasi vallitsee epäjärjestys

6. Ajat varomattomasti

Syy kannattaa selvittää

