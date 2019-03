Terveys

Naisen hedelmällisten vuosien lukumäärä näyttää vaikuttavan dementiariskiin

Riski sairastua dementiaan näyttäisi olevan suurempi naisilla, joilla on vähemmän hedelmällisiä vuosia elämänsä aikana. Hedelmällisillä vuosilla tarkoitetaan aikaa kuukautisten alkamisesta menopaussiin eli vaihdevuosiin. Estrogeeni on todennäköinen selitys ilmiölle.Neurology-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 6 100 naisen seurantatietoihin, ja niiden mukaan sekä kuukautisten että menopaussin alkamisajankohdalla on yhteyksiä dementiariskiin.Verrattuna naisiin, joiden kuukautiset alkoivat noin 13-vuotiaana, dementiariski oli 23 prosenttia suurempi naisilla, joiden kuukautiset olivat alkaneet vasta 16-vuotiaana tai myöhemmin.Vastaavasti naiset, joiden menopaussi oli alkanut ennen 47. ikävuotta, sairastuivat 19 prosenttia todennäköisemmin kuin naiset, joiden menopaussi alkoi myöhemmin.Kun naisten hedelmällisiä vuosia tarkasteltiin kokonaisuudessaan, dementiariski oli noin 20 prosenttia suurempi naisilla, joiden hedelmälliset vuodet jäivät 34 vuoteen. Yhteydet havaittiin senkin jälkeen, kun tuloksissa huomioitiin monia dementian riskitekijöitä, kuten tupakointi, diabetes ja korkea verenpaine.Tulokset viittaavat estrogeenin merkitykseen naisten dementia-alttiudessa. Mitä pitempään nainen on hedelmällinen, sitä pitempään hänen estrogeenitasonsa ovat korkeat. Estrogeenitasoihin vaikuttavat kuitenkin monet muutkin seikat kuin hedelmällisten vuosien määrä, joten tuloksia kannattaa tulkita pienellä varovaisuudella.Dementia ja muut muistisairaudet ovat yleistyneet huomattavasti lähimpien vuosikymmenten aikana. Tuoreen selvityksen mukaan dementiaa sairastaa arviolta 44 miljoonaa ihmistä. Suomessa muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot ovat lievästi heikentyneet arviolta 120 000 henkilöllä. Suurin piirtein yhtä monella on jonkinasteinen dementia.