Terveys

Lasten likinäköisyys on yleistynyt – syynä eivät olekaan kännykät ja tietokonepelit

Lasten likinäköisyys on yleistynyt lähimpien vuosikymmenten aikana. Monet syyttävät tästä kännyköitä ja tietokonepelejä, mutta tutkimusten mukaan syy löytyy ennemminkin vähäisestä ulkoilusta.JAMA Pediatrics -lehdessä ilmiötä kommentoivat asiantuntijat viittaavat tutkimuksiin, joiden mukaan lähityö eli esimerkiksi lukeminen tai tietokoneella työskentely eivät vaikuta siihen, miten todennäköisesti likinäköisyys kehittyy.Merkittäväksi tekijäksi lapsilla on sen sijaan osoittautunut ulkoilu ja auringonvalossa oleskelu. Likinäköisyys on vahvasti perinnöllistä, ja noin 60 prosenttia likinäköisten vanhempien lapsista saa jossain vaiheessa silmälasit. Kuitenkin jos nämä lapset ulkoilevat ainakin 14 tuntia viikossa, likinäköisiksi tulee vain noin 20 prosenttia. Tämä on samaa luokkaa kuin lapsilla, joilla ei ole perinnöllistä alttiutta.Tutkimukset eivät paljasta, miksi ulkoilu ehkäisee likinäköisyyttä, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Ulkoilevat lapset ovat todennäköisesti fyysisesti aktiivisia ja luultavasti myös saavat riittävästi D-vitamiinia auringonvalosta, mikä voi vaikuttaa silmien kehitykseen. Eläinkokeiden perusteella kirkas auringonvalo myös stimuloi dopamiinin vapautumista verkkokalvolla, mikä puolestaan ohjaa silmän kasvua suotuisaan ja normaaliin suuntaan.Ulkoilun suotuisat vaikutukset koskevat tutkijoiden mukaan lapsia, joilla ei vielä ole likinäköisyyttä. Likinäköisyyden kehittymisen jälkeen ulkoilu ei enää korjaa näköä. Suurimman hyödyn saavatkin todennäköisesti lapset, joiden vanhemmat ovat likinäköisiä, mutta joilla ei vielä ole todettu likinäköisyyttä.Suomessa likinäköisyyttä eli likitaittoisuutta eli myopiaa on muutamalla prosentilla 7–8-vuotiaista lapsista, mutta aikuisiässä jo noin 20–30 prosentilla. Likinäköisyys on suuri ongelma varsinkin Aasiassa, missä paikoin jopa 80–90 prosenttia koululaisista on likinäköisiä.