Terveys

Kyseenalaistettu manipulaatiohoito on muiden hoitojen veroinen pitkittyneisiin alaselkäkipuihin

Manipulaatiohoitojen on epäilty jopa olevan haitaksi alaselkäpotilaille, mutta nyt julkaistu tutkimus viittaa hoitojen turvallisuuteen.

Selkärangan manipulaatiohoito näyttäisi sopivan kroonisten alaselkäkipujen hoitoon. Tuoreen katsaustutkimuksen mukaan manipulaatio suo suurin piirtein samanlaisen helpotuksen oireisiin kuin tavanomaiset hoidot. Tulokset julkaistiin BMJ-lehdessä.Manipulaatiohoidot on kyseenalaistettu ja niiden on epäilty jopa olevan haitaksi alaselkäpotilaille, mutta nyt julkaistut tulokset viittaavat hoitojen turvallisuuteen. Tutkimuksessa analysoitiin 47 satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat 9 200 potilaan tiedoista.Tutkimuksissa selkärangan manipulaatiohoitoa verrattiin liikuntaan ja lääkärin määräämiin hoitoihin sekä erilaisiin epävirallisempiin hoitoihin, kuten hierontaan.Analyysin perusteella manipulaatiohoito lievittää alaselkäkipuja ja toimintakykyä suurin piirtein yhtä hyvin kuin yleisesti hyväksytyt hoidot. Verrattuna muihin alaselkäkipuhoitoihin ja lumehoitoon selkärangan manipulaatio oli tehokkaampi ainakin toimintakyvyn parantamisessa.Manipulaatiohoitoon liittyneitä haittavaikutuksia selvitettiin noin puolissa tutkimuksista. Niissä ilmenneet haitat olivat pääosin lievähköjä ja ohimeneviä.Alaselkäkivut ovat erittäin yleisiä. Suomalaisista noin 40 prosenttia on kärsinyt selkäkivuista edeltävän kuukauden aikana ja 80 prosenttia saa niitä jossain vaiheessa elämäänsä, mutta yhdellä kymmenestä kivut kroonistuvat. Merkittävä osa selkäkivuista johtuu raskaasta tai selkää rasittavasta työstä, joten liikunnan lisäksi myös panostukset työturvallisuuteen ja ergonomisiin työtapoihin vähentäisivät kipuilua.