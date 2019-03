Terveys

10 asiaa, jotka tapahtuvat, kun lakkaat syömästä punaista lihaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso artikkelin yllä olevalta videolta, miltä näyttää 500 grammaa lihaa viikossa

1. Proteiinin saanti ei vähene

2. B-vitamiinin saanti säilyy

3. Hemiraudan määrä ruokavaliossa vähenee

4. D-vitamiinin ja jodin saanti nousee

5. Kuitua saa enemmän

6. Tyydyttyneen rasvan saanti vähenee

7. Painonhallinta ei välttämättä helpotu

8. Suolistosyövän riski pienenee

9. Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen vähenee

10. Aivoinfarktin ja sepelvaltimotaudin riski pienenee

Terveysriskejä saa pienennettyä myös vähentämällä