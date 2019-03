Terveys

Passiivinen tupakointi on munuaissairauden riskitekijä

Krooninen munuaissairaus näyttäisi kehittyvän todennäköisemmin henkilöille, jotka altistuvat passiivisesti tupakansavulle. Tutkimus julkaistiin Clinical Journal of the American Society of Nephrology -lehdessä.Tulosten perusteella viikoittain tupakansavulle altistuvat itse savuttomat sairastavat kroonista munuaissairautta noin 40–50 prosenttia todennäköisemmin kuin savuttomat, jotka eivät altistu tupakalle.Myös riski sairastua munuaissairauteen on heillä suurentunut. Yhdeksänvuotisen seurannan aikana riski sairastua oli noin 60 prosenttia suurempi henkilöillä, jotka altistuivat tupakansavulle 1–7 päivänä viikossa.Tutkimuksessa hyödynnettiin 130 000 eteläkorealaisen terveystietoja, jotka oli kerätty osana vuosina 2001–2014 tehtyä tutkimusta.Krooninen munuaissairaus tarkoittaa munuaisten toiminnan heikentymistä. Jos se pääsee etenemään pitkälle ja munuaisten toiminta heikkenee liikaa, potilas joutuu loppuelämäkseen dialyysiin eli keinomunuaishoitoon tai tarvitsee munuaissiirron. Suomessa vaikea munuaissairaus johtaa dialyysiin vuosittain noin 500 henkilöllä. Munuaissairaus altistaa myös muille sairauksille, muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille.