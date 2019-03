Terveys

”Kuin joku kaivertaisi alavatsaa taltalla” – moni nainen jää endometrioosikipujen kanssa yksin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vaikea tunnistaa

Oireita

kipu alavatsan, sukuelinten tai lantion alueella

yhdyntäkipu yhdynnän aikana tai heti sen jälkeen

jatkuva uupumus

lapsettomuus

turvotus

pahoinvointi

suolisto-ongelmat, kuten ummetus ja ripuli

selkäkivut

Kivulla ei ole kattoa

Parisuhteeseen kuormaa

Henkistä kipua