Mies, älä sivuuta näitä oireita – ne voivat olla syövän varhaisia merkkejä

1. Suolisto-ongelmat

2. Virtsaamisvaikeudet

3. Laihdut selittämättömästi tai ruokahalu on kadoksissa

4. Muutokset kiveksissä

kiveksessä on nystyrä tai kyhmy

kives on kova tai suurentunut

kives kipuilee

5. Haavat iholla tai suussa

6. Pitkittynyt yskä