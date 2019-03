Suoliston mikrobiomilla on valtava vaikutus terveyteen, ja sitä voi itse ”ohjelmoida” – ota 3 asiaa huomioon ruokavalinnoissa

Terveys

Suoliston mikrobiomilla on valtava vaikutus terveyteen, ja sitä voi itse ”ohjelmoida” – ota 3 asiaa huomioon r

Paljon muutakin kuin elimistön jätemylly

Lihavuustaipumus ja taipumus ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan on pystytty siirtämään hiirestä toiseen ja ihmisestä hiireen useammassa laboratoriossa maailmalla.

Yhteys lihavuustaipumukseen ja suolistosairauksiin löydetty

Antibiootteja ei koskaan tulisi syödä turhaan, sillä ne eivät ole mitään täsmälääkkeitä – siinä menevät hyvät ja huonot bakteerit samalla.

Mikrobiomia pystyy itse muokkaamaan

Näin syömällä kohennat mikrobiomin kuntoa:

1. Noudata kuitusuositusta

2. Vähennä lihansyöntiä

3. Vältä liikaa tyydyttynyttä rasvaa