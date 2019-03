Terveys

Maalaislääkäri Kiminkisen vinkit: Näin saat vahvan sydämen – 6 tapaa, jotka kannattaa sisäistää nyt

Katso videolta Tapani Kiminkisen vinkit siihen, miten sydän pysyy kunnossa.

”Tupakat pois ja rasvat pehmeiksi”

Pikkupaholainen kolesteroli





Voit itse vaikuttaa

6 tapaa saada vahva sydän

Selvitä, onko suvussasi sydän- ja verisuonitauteja. Jos on, pidä erityisen hyvää huolta terveellisistä elintavoista. Lopeta tupakan polttaminen. Tupakointi tuplaa riskin sairastus sepelvaltimotautiin. Tarkistuta rasva-arvosi. Jos haitallinen kolesterolisi on koholla, sydäntautiriskisi on suurentunut. Pidä paino normaalin rajoissa. Etenkin metaboliseen oireyhtymään kuuluvalla vyötärölihavuudella on yhteys valtimonkovettumatautiin. Metabolisen oireyhtymän mukana tulee toistakymmentä vaaratekijää valtimoiden ahtautumiselle. Vaihda kovat rasvat pehmeisiin. Kovista rasvoista, kuten voista ja runsasrasvaisesta lihasta luopuminen vähentää sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen ja infarktien riskiä. Liiku. Se auttaa painonhallinnassa ja parantaa sepelvaltimotaudin ennustetta. Liikunta kohentaa myös sydämen pumppaustehoa sekä verenkiertoelimistön kuntoa.