Terveys

Haluatko elää pidempään? Tarkista elämänasenteesi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Optimistinen elämänasenne voi auttaa elämään pitempään, mutta myös terveempänä, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä.Tutkimuksessa hyödynnettiin yli 20 vuotta jatkuneen Health and Retirement Study -tutkimuksen aineistoja, jotka koostuvat 5 700 yli 50-vuotiaan seurantatiedoista.Tulosten perusteella optimistisesti elämään suhtautuvat säilyivät muita todennäköisemmin hyväkuntoisina, ilman kroonisia pitkäaikaissairauksia tai muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiä. Tämä havaittiin senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin osallistujien sosiaalinen ja taloudellinen asema ja mahdollinen masennus.Kun tuloksia tarkasteltiin kokonaisuutena, optimistit olivat pysyneet terveinä noin neljänneksen todennäköisemmin, tutkijat kirjoittavat.Havainnot ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa, mutta tarkkaa mekanismia ilmiölle ei tiedetä. Todennäköisesti vähempi stressi ja terveelliset elämäntavat selittävät ainakin osan yhteydestä.Optimismi on yhdistetty muun muassa pienempään vaaraan sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja syöpään. Pessimistinen elämänasenne voi puolestaan altistaa muun muassa masennukselle.