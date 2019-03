Maksakirroosi on alussa oireeton ja sitä voi sairastaa pitkään tietämättään – pysäytä salakavala sairaus ajoissa

Terveys

Maksakirroosi on alussa oireeton ja sitä voi sairastaa pitkään tietämättään – pysäytä salakavala sairaus ajois

Salakavalasti oireeton

Ehkäise elämäntavoilla

Nauttimalla alkoholia vain kohtuullisesti. Säännöllinen, runsas alkoholinkäyttö johtaa kirroosiin. Laihduttamalla: vyötärölihavuuteen liittyy lähes aina maksan rasvoittuminen. Se voi kehittyä kirroosiksi. Jo muutaman kilon pudotus poistaa tehokkaasti rasvaa maksasta ja vähentää maksakirroosin vaaraa. Liikkumalla https://www.is.fi/laihdutus/art-2000006008969.html : liikunta vähentää rasvan määrää maksassa, vaikka kropan paino ja kokonaisrasvaprosentti eivät merkittävästi tippuisi.

Stop taudin etenemiselle

Maksakirroosin yleistymiselle ei näytä olevan loppua. Sairauteen kuolee kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin 40 vuotta sitten, Suomessa vuosittain yli 500 ihmistä.Maksakirrooseista suuri osa on alkoholin aiheuttamia. Runsas ja jatkuva alkoholin käyttö aiheuttaa maksasolujen kroonista tulehdusta, joka vuosien kuluessa johtaa sidekudoksen muodostumiseen ja kirroosiin.Miehillä kirroosin vaara on selvästi suurentunut, jos päivittäisen absoluuttisen alkoholin määrä on 60–80 grammaa tai enemmän. Määrä vastaa 4–5 ravintola-annosta. Naisilla jo pienempi määrä on vaarallinen.Myös maksan rasvoittuminen saattaa lopulta johtaa maksakirroosiin. Rasvamaksatauti voi johtua epäterveellisestä ravinnosta, vyötärölihavuudesta tai liiallisesta alkoholinkäytöstä. Suomalaisille tehdään jo maksansiirtoja epäterveellisen syömisen ja lihavuuden takia.Alkuvaiheessa maksakirroosi ei aiheuta mitään oireita. Alkavaa ja keskivaikeaa kirroosia voi sairastaa pitkään ilman, että tietää sairaudesta.Loppuvaiheessa maksakirroosiin liittyy monia hankalia oireita. Suurin osa aiheutuu siitä, että toimivaa maksakudosta on jäljellä liian vähän hoitamaan maksan monia tehtäviä.Maksa muun muassa hajottaa elimistöstä myrkkyjä – kuten alkoholia ja lääkkeitä sekä varastoi vitamiineja ja ravintoaineita. Ilman maksaa ihminen ei yksinkertaisesti pärjää.Maksaongelmia voi ehkäistä omilla elämäntavoilla:Sokeriherkut ja kova rasva ovat syömisiä, joita maksastaan huolehtivan kannattaa myös välttää.Jos maksaan on kertynyt sidekudosta, sitä ei pystytä palauttamaan ennalleen. Tällöin hoidon tavoitteena on maksakirroosin etenemisen pysäyttäminen. Tärkeintä on täydellinen pidättäytyminen alkoholijuomista.Vaikeassa maksakirroosissa ainoa hoitokeino on maksansiirto. Jos syynä on alkoholi, maksansiirtoa voidaan harkita vasta kun potilas on osoittanut pystyvänsä raittiuteen olemalla useita kuukausia raittiina.Lähteitä: Terveyskirjasto, Potilaan lääkärilehti