Tyypin 2 diabetes on todettu jo yli 300 000 suomalaisella – nämä muutokset syömisessä voivat estää sairastumista

Terveys

Tyypin 2 diabetes on todettu jo yli 300 000 suomalaisella – nämä muutokset syömisessä voivat estää sairastumis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muuta sairastumiselle altistavia ruokailutottumuksia

1. Koeta saada paino hallintaan

2. Laimenna ruoan energiatiheyttä

3. Vältä napostelua

4. Satsaa laadukkaisiin hiilihydraatteihin

5. Korjaa rasvan laatu

Jopa peruutus mahdollista