Terveys

Jo 100 000 suomalaista sairastaa salakavalaa glaukoomaa, joka voi vaurioittaa näköä

Tehokasta hoitoa saatavilla

Ikääntyminen altistaa

ikääntyminen

kohonnut silmänpaine

likitaitteisuus

lähisuvussa esiintyvä glaukooma

silmälääkärin toteama mykiöhilsetys