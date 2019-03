Terveys

Hormonikorvaushoito voi lisätä Alzheimerin taudin riskiä

Hormonikorvaushoitoja käyttävät naiset saattavat sairastua Alzheimerin tautiin jonkin verran muita todennäköisemmin, suomalaistutkimus osoittaa. Havainto on mielenkiintoinen, sillä myös toisen suuntaisia havaintoja on tehty.BMJ-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 85 000 vuosina 1999–2013 Alzheimer-diagnoosin saaneen ja yhtä monen terveen suomalaisnaisen rekisteritietoihin.Kun tutkijat yhdistivät tiedot sairastumisista tietoihin naisten käyttämistä hormonikorvaushoidoista, korvaushoitoja käyttäneiden havaittiin sairastuneen noin 10–20 prosenttia todennäköisemmin. Riski oli samaa luokkaa riippumatta siitä käyttikö nainen pelkkää estrogeenia vai estrogeeni-progesteroni-yhdistelmää. Vaginaalinen estradioli ei vaikuttanut Alzheimer-riskiin.Nyt havaittu sairastumisriski ei ole kovin suuri eikä ole varmaa, että se johtuu vain ja ainoastaan hormonikorvaushoidoista. Riski kannattaa silti huomioida varsinkin, jos hormonikorvaushoito kestää yli kymmenen vuotta.Jos hormonikorvaushoitojen ja Alzheimerin taudin yhteys on kausaalinen, kymmenentuhannen naisen hoitaminen voi aiheuttaa 9–18 sairastumista vuosittain, tutkijat arvioivat. Tämä havaitaan 70–80-vuotiaiden ikäryhmässä.Hormonikorvauslääkitystä käytetään naisten vaihdevuosi- eli menopaussioireiden hoidossa. Hormonihoidolla on vaihdevuosioireiden tehokkaan poiston lisäksi luuta suojaava vaikutus, ja se estää osteoporoosiin liittyviä murtumia. Haitoista merkittävin on pitkäaikaiseen hoitoon liittyvä rintasyöpäriskin suureneminen.