Terveellinen ruokavalio vähentää ilmansaasteiden aiheuttamia terveyshaittoja

8.3. 10:12

Ravinto Suurille ilmansaastepitoisuuksille vuosikausia altistuvien riski menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin on sitä pienempi mitä terveellisempi heidän ruokavalionsa on.

Pitkäaikainen altistuminen ilmansaasteille suurentaa monien sairauksien ja niistä johtuvien kuolemien vaaraa. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan riskejään voi kuitenkin pienentää muokkaamalla ruokavaliotaan terveellisempään suuntaan.



Circulation-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 550 000 aikuisen 17-vuotisiin seurantatietoihin, ja niiden perusteella suurille ilmansaastepitoisuuksille vuosikausia altistuvien riski menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin on sitä pienempi mitä terveellisempi heidän ruokavalionsa on.



Terveellisenä pidettiin ruokavaliota, jossa oli runsaasti piirteitä Välimeren alueella perinteisesti noudatetusta ruokavaliosta. Tällainen ruokavalio sisältää kasviksia, oliiviöljyä, pähkinöitä, hedelmiä, kalaa, täysjyväviljoja ja kohtuullisesti alkoholia, mutta vähänlaisesti punaista lihaa, makeisia ja teollisia viljoja.



Välimeren ruokavalio suojaa sydänsairauksilta, mutta tieto sen vaikutuksista ilmansaasteisiin liittyviin terveysriskeihin on ollut vähänlaista. Nyt julkaistut havainnot ovat uskottavia, mutta ne olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, sillä ruokavalion lisäksi monet muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin.