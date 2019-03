Terveys

Kommentti: Ärsyttääkö naistenpäivä? Tämä on paljon tärkeämpää, kuin kukkien ostaminen

Maailmalaajuisesti naisten palkka on yhä 60–80% miesten vastaavista tuloista.

Suomessa miehen euro vastaa naisen 80 senttiä.

Maailmassa kuolee lähes 47 000 naista abortin seurauksena vuosittain.

Tänä päivänä käynnissä olevista konflikteista yli 95 prosentissa esiintyy vakavaa naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Naisten osuus on lähes 70 prosenttia maailman noin 1,4 miljardista köyhästä.

Suhteessa suurempi osuus maailman naisista elää köyhyydessä miehiin verrattuna (4,4 miljoonaa enemmän kuin miehiä).

Yli 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15 vuotta täytettyään.

Yli 50 prosentilla maailman kaupungeissa asuvista naisista ja tytöistä puuttuu vähintään yksi seuraavista: puhdas vesi, tarpeelliset käymälä- ja peseytymistilat, kunnollinen asunto ja riittävä elintila.

Yksi viidestä alle 50-vuotiaasta naisesta on kokenut parisuhdeväkivaltaa viimeisen vuoden aikana.

18 maassa aviomiehet voivat laillisesti estää vaimonsa työnteon ja 39 maassa tytöillä ja pojilla ei ole samanlaisia perintöoikeuksia (Gender equality in the 2030 Agenda for sustainable development 2018).

Suomessa 47 % kaikista naisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa täytettyään 15 vuotta.

Suomessa 71 % naisista on kokenut jonkinlaista seksuaalista häirintää täytettyään 15 vuotta.

Naiset tekevät suurimman osan kaikesta palkattomasta työstä.

YK:n arvion mukaan 2/3 kotona ja kotitalouksissa tehtävästä palkattomasta työstä on naisten tekemää.