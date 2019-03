Jatkuvan alakulon ja väsymyksen syy saattaakin löytyä vatsasta – nämä 5 kysymystä voivat paljastaa yleisen suolistovaivan

Terveys

Jatkuvan alakulon ja väsymyksen syy saattaakin löytyä vatsasta – nämä 5 kysymystä voivat paljastaa yleisen suo

Onko mielialasi alakuloinen ja olosi nuhjuinen tai vetämätön? Reistaileeko mahasi ripulilla, ummetuksella, ilmavaivoilla, turvotuksella tai vatsakivulla? Vaihtelevatko oireet joskus jopa saman päivän aikana? Piinaavatko kovat vatsavaivat monta kertaa viikossa, jopa useiden kuukausien ajan? Häiritsevätkö vatsavaivat arkeasi, ja joudut tekemään usein valintoja vatsasi ehdolla?

Mistä on kyse?

Voisiko vetämättömän olon ja alakulon taustalla olla sittenkin suolisto? Ärtyvän suolen oireyhtymä on yleinen vaiva, joka voi pilata liikunnan ilon lisäksi myös mielialan.Mitä useammin vastaat kyllä, sitä todennäköisemmin oireidesi takana on ärtyvän suolen oireyhtymä.Ärtyvän suolen oireyhtymä on tila, jossa suolisto reagoi turhan herkästi ärsykkeisiin. Lähes 20 prosenttia suomalaisista on herkkävatsaisia, hankalammasta ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsii noin 10 prosenttia.Oireita ovat kovat mahakivut, turvotus, ripuli ja mielialamuutokset, kuten väsymys ja alakulo. Suoli oireilee usein myös liikkuessa. Erityisesti pomppiminen voi ärsyttää vatsaa, ja kivut kärjistyvät treenatessa. Usein mahavaivat ovat sitä kiusallisempia, mitä kovempaa mennään.Vain lääkäri voi todeta ärtyvän suolen oireyhtymän poissulkukriteereillä ja verikokeilla. Sen jälkeen laillistettu ravitsemusterapeutti osaa suositella hoitavan ruokavalion.Suolistoherkkyys voi jäädä päälle mahataudin, stressin tai antibioottikuurin seurauksena. Liiallinen ruokavalion karsiminen todennäköisesti heikentää suoliston kuntoa ja herkistää entisestään.Usein vaiva on monen asian summa: suolisto menee kuormituksesta oikosulkuun ja keskusteluyhteys suoliston, aivojen ja hermoston välillä katkeaa. Kipu voi tuntua voimakkaanakin.Oikeanlaisesta ruokavaliosta ja liikunnasta voi olla apua ärtyvän suolen oireyhtymään. Millainen ruoka ja urheilu on parasta? Lue lisää tämän linkin kautta.