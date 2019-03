Terveys

Verenpaine on kahdella tavalla yhteydessä glaukooman riskiin

Glaukooma kehittyy todennäköisemmin korkeaa verenpainetta poteville, mutta myös hyvin alhainen verenpaine saattaa olla glaukooman riskitekijä. Verenpainelääkityksellä olevilla yhteyksiä ei näy, tuoreet tutkimustulokset osoittavat.Tulokset julkaistiin American Journal of Hypertension -lehdessä, ja ne perustuvat runsaan 4 000 yli 40-vuotiaan verenpainetietoihin ja silmätutkimuksiin.Aineiston perusteella glaukooma oli noin kuusi kertaa yleisempi potilailla, joiden systolinen verenpaine oli yli 161 mmHg tai alle 110 mmHg. Myös yli 91 mmHg:n tai alle 60 mmHg:n diastolinen verenpaine liittyi suurentuneeseen glaukoomariskiin. Vertailukohtana olivat osallistujat, joiden systolinen verenpaine oli 111–120 mmHg ja diastolinen 81–90 mmHg. Yhteydet havaittiin vain potilailla, jotka eivät olleet verenpainelääkityksellä.Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta samansuuntaisia havaintoja on tehty myös aiemmissa tutkimuksissa. Verenpaineen lisäksi muun muassa diabetes saattaa suurentaa sairastumisriskiä, mutta kohonnut silmänpaine on selvin riskitekijä.Glaukooma on hitaasti etenevä näkövammaisuutta aiheuttava silmäsairaus, jota sairastaa noin 90 000 suomalaista. Se yleistyy iän myötä ja valtaosa hoidettavista potilaista on yli 65-vuotiaita. Silmänpaineen alentaminen on ainoa tunnettu hoito glaukoomaan.