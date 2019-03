Terveys

Valtavan määrän hammaslääkärikäyntejä voisi välttää: ”Olemme pohjimmaisia hampaiden harjaamisessa”

Kolmasosa ei käy lainkaan hammashoidossa

Suun tulehdukset voivat viedä jopa teho-osastolle

Näin pidät hampaat ja suun terveenä

Harjaa hampaat aamuin ja illoin. Perusteellisesti tehtyyn puhdistukseen kuluu viisi minuuttia päivässä.

Käytä fluorihammastahnaa.

Hampaiden harjauksen lisäksi puhdista erikseen hammasvälit.

Puhdista kevyesti myös kielen pinta.

Opettele välineet ja tekniikat ammattilaisen ohjauksessa.

Harkitse hiukan mitä ja milloin suuhusi laitat. Jatkuva makean napostelu aiheuttaa toistuvia happohyökkäyksiä.

Käy hammastarkastuksissa säännöllisesti.

Huomaa, että vaikka hammaslääkäri korjaa suusi vauriot, se ei välttämättä tarkoita, että suu tulee terveeksi. Omahoidolla on erittäin suuri merkitys.