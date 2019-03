Terveys

Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen antaa 14 terveysvinkkiä – näin säästyt vanhuuden vaivoilta

Kiminkisen terveysvinkit keski-ikäisille ja senioreille

Selvitä, esiintyykö suvussasi tyypin 2 diabetesta, verenpainetta tai valtimonkovettumatautia, rasvamaksaa, muistisairauksia, rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, silmänpainetautia tai alttiutta joihinkin syöpäsairauksiin, kuten paksunsuolen syöpään, rintasyöpään tai eturauhastyöpään. Jos suvussasi esiintyy tyypin 2 diabetesta, älä missään nimessä lihota itseäsi. Diabeteksesta 80 prosenttia aiheutuu lihavuudesta. Keski-iän lihavuus on riski myös gerastenian (vanhuuden heikkous) kehittymiselle, ja lihavuus laskee miehellä testosteronitasoa ja erektiokykyä. Huolehdi, että verenpaineesi kotimittauksen keskiarvo on enintään 135/85 mmHg tai mielellään reilusti alle. Seuraa myös pulssiasi: jos havaitset epäsäännöllisyyttä, kyse voi olla eteisvärinästä, joten käy lääkärissä. Huolehdi riittävästä ja laadukkaasta yöunesta. Omaksu liikunnallinen elämäntapa, pyri seuraamaan aikaasi sekä ahmi kulttuuria ja kirjallisuutta. Suosi ravinnossasi pehmeitä rasvoja, kuten kasvi- ja kalarasvaa, ja käytä runsaasti värikkäitä kasviksia ja vihanneksia. Vältä suolaa. Muista myös riittävä proteiinin saanti. Lopeta tupakointi. Tupakointi lisää valtimokovettumataudin riskiä yli puolella. Pyri kohtuulliseen alkoholipolitiikkaan. Alkoholi ei ole elämälle välttämätöntä. Pidä rokotussuojasi ajantasaisena. Älä unohda kausi-influenssa- ja pneumokokkirokotteita. Huolehdi välttämättömästä lääkityksestäsi. Ota selvää, mitkä lääkkeet ovat tarpeellisia, miten niitä käytetään ja miten ne vaikuttavat. Muista, että tiheä tulehduskipulääkkeiden käyttö voi johtaa monenlaisiin ongelmiin, kuten vieroituspäänsärkyyn, verenpaineen kohoamiseen, turvotukseen ja munuaisten vaurioitumiseen. Jos suvussasi esiintyy silmänpainetautia, käy säännöllisesti silmälääkärissä. Nainen, älä luovu gynekologisista tarkastuksista menopaussissa. Tutki myös rintasi säännöllisesti ja käytä paikallisestrogeenia yhteistyössä lääkärisi kanssa. Mies, lähde lääkäriin, jos alkaa esiintyä virtsanheittovaikeuksia. Käy lääkärintarkastuksessa vuoden, kahden välein, vaikka tuntisit itsesi terveeksi.