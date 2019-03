Terveys

Tunnista poskiontelotulehdus – joskus oireetonkin tulehdus voi olla yksi jylläävän flunssan jälkitauti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joskus oireeton

nenästä valuu eritettä

nenä on tukkoinen

hajuaisti on huonontunut

poskissa tuntuu painon tunnetta tai arkuutta, varsinkin jos pään laittaa alaspäin

hakkaava yskä, joka saattaa olla pahempi öisin.

märkäinen erite valuu nenänieluun tai nielun takaseinämää pitkin

heikentynyt yleisvointi tai kuume

hampaisiin säteilevä kipu

voimakas paikallinen kasvojen alueen kipu, joka voi olla voimakkaampi toisella puolella kasvoja.

Näin hoidat