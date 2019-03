Terveys

Kaihia sairastavilla on muita ikäisiään enemmän luukatoa ja murtumia

Kaihia potevat näyttäisivät olevan ikätovereitaan alttiimpia luunmurtumille ja luukadolle eli osteoporoosille. Kaihin hoitaminen leikkauksella puolestaan pienentää riskejä, tuore tutkimus osoittaa. Kaihi on yleisimpiä näkövammaisuuden ja sokeuden aiheuttajia maailmassa.Tutkimuksessa 58 000 kaihipotilasta ja yhtä montaa tervettä verrokkia seurattiin runsaan kuuden vuoden ajan. Kun tutkijat selvittivät, kuinka moni osallistuja oli saanut osteoporoosidiagnoosin tai luunmurtuman seurannan aikana, he havaitsivat ne noin kolmanneksen yleisemmiksi kaihiryhmässä.Kaihiin liittyvä osteoporoosi- ja murtumariski pieneni noin puoleen potilailla, jotka kävivät kaihileikkauksessa, tulokset osoittivat. Tämän suuntaisia havaintoja on saatu tutkimuksissa aiemminkin.Tutkimus ei paljasta, mistä yhteydet tarkalleen johtuvat, mutta huono näkökyky useimmiten vähentää liikkumista ja ulkoilua, mikä puolestaan suurentaa osteoporoosin riskiä. Huonosti näkevät myös kaatuvat helpommin, mikä yhdistettynä hauraisiin luihin johtaa murtumiin.Joka kolmannella yli 65-vuotiaalla on näköä haittaava kaihi yhdessä tai kummassakin silmässä. Kaihileikkauksia tehdään lähes 50 000 vuosittain. Suomessa arvioidaan tapahtuvan vuosittain 30 000–40 000 luunmurtumaa, joissa osasyynä on luuston haurastuminen.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.