Yllätyskaksosraskaus päättyi surullisesti Ilomantsissa – vain harva kieltäytyy neuvolasta: ”Pahimmillaan menehtyvät äiti ja lapsi”

Terveys

Yllätyskaksosraskaus päättyi surullisesti Ilomantsissa – vain harva kieltäytyy neuvolasta: ”Pahimmillaan meneh

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

THL:n

Riskiraskauden yhteydessä myös raskauden seuranta on vielä tärkeämpää kuin normaalissa raskaudessa.

Suunniteltujen

Neuvolan