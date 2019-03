Terveys

Pitääkö kasvikset syödä raakana? Ravitsemusterapeutin vastaus voi yllättää

Porkkana ja tomaatti kannattaa kypsentää

Pakastekasviksetkin ovat hyvä lisä

1. Piilota raasteita ja soseita ruokiin

2. Juo kasviksia

3. Pakastekasviksetkin lasketaan

4. Hyödynnä napostelutaipumuksesi

5. Lisää yrttejä

6. Etsi uusia suosikkeja