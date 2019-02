Suolistosyövät yleistyvät, älä ohita näitä oireita – 5 asiaa lautasella, jotka voivat vaikuttaa sairastumisriskiin

Terveys

Suolistosyövät yleistyvät, älä ohita näitä oireita – 5 asiaa lautasella, jotka voivat vaikuttaa sairastumisris

Älä ohita näitä oireita

Yleisiä paksu- ja peräsuolisyövän oireita ovat erilaiset vatsan toimintahäiriöt ja muutokset suolen toiminnassa, kuten vatsakipu, ummetus, vaihteleva ripuli ja ulostamisvaikeus.

Oireina voi esiintyä myös ulostamispakkoa, limaisia ja niukkoja ulosteita tai vatsan turvottelua ja kouristelua.

Syöpä voi myös aiheuttaa laihtumista.

Lisäksi syöpä vuotaa usein verta ulosteeseen, mikä voi aiheuttaa anemiaa.

Joskus syöpä voi aiheuttaa suolen tukkeuman, jolloin oireet ovat selvästi rajummat. Tuolloin oireina on oksentelu, ulostamisvaikeus sekä erittäin kova vatsakipu.

Ruokavaliolla saattaa olla vaikutusta

5 keinoa suolistosyövän ehkäisyyn:

1. Pysyttele normaalipainossa

2. Huolehdi kokonaisruokavalion terveellisyydestä

3. Vältä prosessoitua lihaa

4. Vähennä punaista lihaa

5. Huolehdi kuidun saannista

Tupakka, alkoholi ja liikkumattomuus vaikuttavat myös