Suomalaistutkijoilta uutta toivoa levinneeseen rintasyöpään – ”Tässä on näiden syöpäsolujen heikko kohta”

”Tässä on näiden syöpäsolujen heikko kohta”

Piti vain löytää keino laukaista tämä valmiiksi viritetty solun itsemurhakoneisto.

Diabeteslääke yhdeksi osaksi hoitoa

Saimme hiirimallissa aikaan rajut syöpäsolukuolemat, mikä sai meidät innostumaan toden teolla.

"Erot muihin hoitoihin käsittämättömiä"





Toiveet ovat korkealla