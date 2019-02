Terveys

Aivoinfarkti voi kehittyä hiljaa ja huomaamatta – nämä hälytysmerkit kannattaa tunnistaa

1. Aivoverenkiertohäiriöitä on monenlaisia

2. Aivoverenkiertohäiriön hälytysmerkit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. AVH voi jäädä huomaamatta

4. Hae heti apua

5. AVH:t ovat yleisiä

6. Aivoverenkiertohäiriön seuraukset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/aivotutkija-ala-tee-aivoillesi-ainakaan-naita-kolmea-karhunpalvelusta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/nama-vatsaoireet-ovat-vakavia-laakariin-pitaa-ottaa-yhteytta-heti

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/tunnetko-usein-outoa-vasymysta-saatat-sairastaa-alkoholistien-vaivana