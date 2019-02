Terveys

Lihavuus on nivelrikon riskitekijä – kehon muulla koostumuksella ei näytä olevan vaikutusta

25.2. 9:31

Nivelrikko Tulokset vahvistavat ja lisäävät näyttöä lihavuuden ja polven nivelrikon yhteyksistä.

Lihavuus on tunnettu polven nivelrikkojen riskitekijä, mutta tutkimusten perusteella on ollut epäselvempää, millainen vaikutus kehon muulla koostumuksella on. Tuoreen tutkimuksen perusteella ainakaan lihaskadolla ei näyttäisi olevan suurempaa vaikutusta nivelrikkoriskiin.



Arthritis & Rheumatology -lehden julkaisemassa tutkimuksessa kehon koostumuksen ja polven nivelrikon välisiä yhteyksiä tutkittiin kuvaamalla 1 700 osallistujan kehot DEXA-laiteella, joka kertoo koko kehon koostumuksen.



Osallistujia seurattiin viiden vuoden ajan, ja tuona aikana polven nivelrikkoja ilmaantui todennäköisimmin lihaville naisille ja miehille. Naisilla nivelrikkoja oli myös tapauksissa, joissa lihavuuden lisäksi potilaalla todettiin lihaskatoa, mutta miehillä tätä ei havaittu. Myöskään pelkkä lihasten surkastuminen ei vaikuttanut polven nivelrikon todennäköisyyteen.



Tulokset vahvistavat ja lisäävät näyttöä lihavuuden ja polven nivelrikon yhteyksistä. Liikakilojen lisäksi myös raskas fyysinen työ, ikä, polvivammat ja raskas liikunta altistavat nivelrikoille. Polven nivelrikot ovat harvinaisia alle 45-vuotiailla, mutta yleistyvät iän myötä. 75–84-vuotiaista miehistä noin 16 prosentilla on polven nivelrikko, naisista noin kolmasosalla.