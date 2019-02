Terveys

Näin valitset terveellisen viljatuotteen – muista pari asiaa kaupassa

Gluteenin haitoista näyttöä vain keliaakikoille

Tarkista kuitu – ja sokeri

Kiinnitä huomiota näihin viljatuotteissa:

Katso tuoteselosteesta elintarvikkeen kuidun ja sokerin määrä.

Valitse leipä, jossa kuitua on vähintään 6 g / 100 g ja sokeria enintään 6 g/ 100 g.

Runsaskuituisen leivän määritelmä on, että se sisältää vähintään 6 g kuitua sadassa grammassa. Käytännössä tämä kuitumäärä tarkoittaa, että tuotteessa on mukana riittävästi täysjyväviljaa, vaikkei se olisi puhdasta täysjyvää.

Sokeri on leivässä harvoin ongelma, mutta esimerkiksi saaristolaisleivissä sitä voi olla runsaasti.

Muroissa, mysleissä ja puuroissa valitse tuote, jossa kuitua on vähintään 10 g / 100 g ja sokeria enintään 10 g / 100 g.

Edellä mainitut kuidun ja sokerin raja-arvot ovat viitteelliset muistisäännöt. Tuote on sitä parempi, mitä enemmän siinä on kuitua ja mitä vähemmän sokeria.

Pastatuotteissa suosi täysjyvää.