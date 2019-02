Terveys

6 yksinkertaista asiaa, joilla voit pysytellä erossa maha- ja flunssataudeista

1. Pese käsiä

2. Luovu pinttyneistä tavoistasi, kuten silmien hieronnasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Nuku riittävästi

4. Vältä kättelyä

5. Ole tarkkana siitä, mihin tartut

6. Varmista D-vitamiinin saanti

Parantele rauhassa