Terveys

Koulutus ei välttämättä pienennäkään dementiariskiä, vaikka niin on ajateltu

Koulujen käyminen ei automaattisesti pienennä dementiariskiä, vaikka niin on tutkimusten perusteella ajateltu. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan koulutus ei näyttäisi myöskään vaikuttavan siihen, miten nopeasti dementia etenee.Tutkimuksen tulokset perustuvat 3 000 yli 78-vuotiaan yhdysvaltalaisen kahdeksanvuotiseen seurantaan, jonka aikana 700 osallistujaa sairastui dementiaan.Kun tutkijat yhdistivät tiedot sairastumisista tietoihin osallistujien koulutustasosta, he eivät löytäneet niiden väliltä yhteyksiä. Koulutuksella ei toisin sanoen ollut vaikutusta siihen, miten todennäköisesti henkilö sairastui tai missä iässä hän sairastui. Myöskään dementiaoireiden etenemisnopeudessa ei havaittu eroja.Aiempien tutkimusten valossa yhdysvaltalaisten havainnot ovat yllättäviä, ja ne pitää varmistaa lisätutkimuksissa ennen kuin niiden pohjalta kannattaa vetää johtopäätöksiä. Epävarmuutta aiheuttaa muun muassa tutkimukseen osallistuneiden suhteellisen korkea koulutustaso. Osallistujat olivat opiskelleet keskimäärin 16 vuotta elämästään, joten on mahdollista, että tulokset olisivat toiset eri väestössä.Dementian kehittymiseen vaikuttavat hyvin monet seikat, joista koulutus ja muut aivoja stimuloivat aktiviteetit ovat vain muutamia. Tutkimusten perusteella esimerkiksi sosiaalinen ja monipuolisesti aktiivinen elämä ja harrastukset voivat ehkäistä tai lykätä muistisairauksia. Suuri merkitys on myös ruokavaliolla, liikunnalla, savuttomuudella ja alkoholin kohtuukäytöllä.Muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot ovat lievästi heikentyneet arviolta 120 000 suomalaisella. Suurin piirtein yhtä monella on jonkinasteinen dementia.