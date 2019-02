Selkäkipu piinasi Tarjaa joka päivä 10 vuotta – kun syy viimein löytyi, tapahtui vain kuukaudessa huikea muutos

Terveys

Selkäkipu piinasi Tarjaa joka päivä 10 vuotta – kun syy viimein löytyi, tapahtui vain kuukaudessa huikea muuto

Kipu on monen suomalaisen riesa

Ei kivutonta hetkeä

Ei kiitos rollaattorille

Liikunta tärkeää

Mielen ja kehon lukot alkoivat aueta

Iloa luonnosta

Kipu piilee asennossa?