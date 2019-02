Terveys

Kutiseeko? Kyse ei välttämättä olekaan hiivatulehduksesta – yli puolet oireista voi olla jotain muuta

Ihon ja limakalvojen kuivuminen

Erilaiset tulehdukset

Ihosairaudet ulkosynnyttimissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Itsehoitolääkkeitä ostetaan turhaan”

Vältä kutinaa

Luovu kiristävistä housuista

Jätä hauduttavien pikkuhousunsuojien käyttö

Älä pese alapäätä liikaa; vagina ei kaipaa järeitä puhdistusapuja eikä vesisuihkuja emättimeen

Anna alapään ihon hengittää

Ihoöljystä saattaa olla apua