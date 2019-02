Terveys

Pähkinöiden lisääminen ruokavalioon pienentää diabeetikon sydänriskejä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tyypin 2 diabetesta potevat voivat pienentää sydänriskejään syömällä enemmän pähkinöitä, Harvardin yliopiston tutkimus osoittaa. Pähkinöiden sydänterveellisyys on tiedetty ennenkin, mutta tulokset lisäävät näyttöä niiden hyödyllisyydestä diabeetikoille.Circulation Research -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 16 000 miehen ja naisen terveystietoihin, joita kerättiin yli 30 vuoden ajan. Tietoja ruokavaliosta kerättiin ennen diabetesdiagnoosia ja sen jälkeen.Tulosten perusteella pähkinöitä viikoittain syövät sairastuivat sydän- ja verisuonitauteihin noin viidenneksen epätodennäköisemmin kuin potilaat, jotka söivät pähkinöitä korkeintaan kerran kuussa. Myös riski menehtyä sydänoireisiin oli pienempi pähkinöitä paljon nauttivilla.Tutkijat selvittivät myös, miten muutokset pähkinöiden syömisessä vaikuttivat sydänriskeihin, ja havaitsivat riskit pienemmiksi osallistujilla, jotka lisäsivät pähkinöiden syömistä diabetesdiagnoosin jälkeen. Sama yhteys havaittiin tarkastellessa kuolleisuutta seurannan aikana.Suotuisat yhteydet koskivat muun muassa cashew-, hassel-, pistaasi- ja saksanpähkinöitä, mutta ei maapähkinöitä.Pähkinöissä on muun muassa terveellisiksi tiedettyjä rasvoja, jotka saattavat selittää terveysvaikutukset, mutta osa yhteydestä voi johtua paljon pähkinöitä käyttävien muista elintavoista. Pähkinöitä säännöllisesti nauttivat ovat usein muutenkin terveystietoisia.Suomalaisista noin 500 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta. Luku on todennäköisesti suurempi, sillä merkittävä osa potilaista ei tiedä sairastuneensa.