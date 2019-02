Kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine – tutkijat löysivät uutta näyttöä yhteydestä muistiongelmiin

Terveys

Kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine – tutkijat löysivät uutta näyttöä yhteydestä muistio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kuuluu tärkeimpiin tutkimustuloksiin”

Kohonnut verenpaine rassaa aivoverisuonia

Vaikutus tulee pikkuhiljaa hivuttamalla