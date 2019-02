Terveys

Maltillinen liikunta nopeuttaa aivotärähdyksen paranemista

Aivotärähdyksen hoidoksi on perinteisesti määrätty lepoa, mutta viimeaikaisten tutkimustulosten valossa käsitystä on alettu kyseenalaistaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorten aivotärähdykset näyttäisivät paranevan nopeammin, jos he harrastavat kevyttä kuntoliikuntaa loukkaantumisen jälkeisinä viikkoina. Liikunnan tulee olla niin maltillista, ettei se aiheuta oireita, yhdysvaltalaistulokset osoittavat. Tutkimukseen osallistui 100 aivotärähdyksen urheillessa saanutta 13–18-vuotiasta.Tulosten perusteella kevyttä aerobista liikuntaa 20 minuuttia päivittäin harrastaneet koehenkilöt paranivat oireettomiksi 13 päivässä, kun verrokkiryhmäläiset, jotka vain venyttelivät päivittäin, paranivat keskimäärin 17 päivässä. Liikunta ja venyttely aloitettiin keskimäärin viisi päivää loukkaantumisesta.Viitteitä näkyi myös siitä, että kevyt liikunta ehkäisi aivotärähdysoireiden pitkittymistä, mutta tältä osin tulokset olivat epävarmoja.Aivotärähdyksen hoidoksi on perinteisesti määrätty lepoa, ja liikuntaa on suositeltu vältettävän, mutta viimeaikaisten tutkimustulosten valossa käsitystä on alettu kyseenalaistaa. Harrastukset ja lajit, joissa on uuden vammautumisen vaara, ovat kuitenkin edelleen vältettävien listalla.Tutkijat huomauttavat, etteivät vielä tiedä, miksi kevyt liikunta edistää toipumista. Havainnot eivät välttämättä myöskään päde lapsiin tai iäkkäisiin eikä aivotärähdyksen muuten kuin urheillessa saaneisiin.Aivotärähdyksen oireisiin kuuluu muun muassa pahoinvointi, huimaus ja päänsärky. Myös erilaiset neurokognitiiviset oireet, kuten muistin ja tajunnantason heikentyminen ovat yleisiä, mutta ohimeneviä oireita. Aivotärähdykseen pitäisi suhtautua vakavasti, sillä kyse on aina lievästä aivovammasta. Erityisesti lapsilla ja nuorilla aivovamma voi näkyä aivoissa vielä kuukausia loukkaantumisen jälkeen ja osa saattaa oireilla lievästi vielä vuoden kuluttua.