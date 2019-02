Terveys

Antioksidanttilisät ovat mahdollisesti haitaksi rintasyöpähoitojen aikana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuoreen tutkimuksen mukaan rintasyövän ennuste näyttäisi olevan heikompi naisilla, jotka käyttävät antioksidantteja sisältäviä valmisteita kemoterapian ja sädehoidon aikoihin. Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.Antioksidantteihin luetaan muun muassa E-, C- ja A-vitamiinit sekä seleeni, ubikinoni ja flavonoidit.Tulosten perusteella antioksidanttivalmisteita kemoterapian tai sädehoidon aikoihin käyttävien riski menehtyä kuuden vuoden seurannan aikana oli noin 60 prosenttia suurempi kuin naisten, jotka eivät käyttäneet kyseisiä valmisteita. Heidän rintasyöpänsä myös uusiutui todennäköisemmin, tulokset osoittivat. Hoitojen jälkeen käytettynä antioksidanttivalmisteet eivät vaikuttaneet ennusteeseen tai kuolleisuuteen.Saksalaisaineistoon perustuvat havainnot pitää varmistaa lisätutkimuksissa, sillä ravintolisien lisäksi moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin. Yksi selitys voisi yksinkertaisesti olla se, että ravintolisiä käyttävät ovat tavalla tai toisella laiminlyöneet syövän hoidosta vastanneen sairaalan ohjaamia hoitoja. Havainnot viittaavat joka tapauksessa vahvasti siihen, että antioksidanttilisistä ei ole hyötyä syövän hoidossa ja että antioksidanttivalmisteiden käytössä olisi turvallisinta pitää tauko syöpähoitojen aikana.Tutkimuksessa 2 200 rintasyöpäpotilasta seurattiin kuuden vuoden ajan. Ravintolisien käytöstä kyseltiin kahdesti. Naisista 240 menehtyi ja 200 sairastui uudelleen rintasyöpään seurannan aikana.