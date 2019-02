Terveys

Lentomelu nostaa verenpainetta ja lisää sydänriskejä

18.2. 9:54

Verenpaine Lentomelu ja autoliikenteen melu on aiemminkin yhdistetty verenpaineen kohoamiseen. Pitkäaikainen tieliikennemelulle altistuminen aiheuttaa yli 70 sydäninfarktia vuosittain.

Pitkäaikainen altistuminen lentokoneiden melulle voi tuoreen tutkimuksen perusteella nostaa varsinkin yöllistä verenpainetta ja edistää haitallisia valtimomuutoksia. Tutkimus julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.



Tutkimuksessa tarkasteltiin kovalle lentomelulle (yli 60dB) ja vähäisemmälle melulle (alle 55dB) asuinalueellaan altistuvaa 200 aikuista.



Altistuminen kovemmalle lentomelulle liittyi korkeampaan yölliseen diastoliseen verenpaineeseen sekä lääkärin vastaanotolla mitattuihin korkeampiin verenpainelukemiin. Pulssiaaltomittaukset viittasivat lisäksi siihen, että kovemmalle melulle altistuvien ja varsinkin siitä ärsyyntyvien valtimot olivat myös jäykemmät, mikä viittaa suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin. Tämä havaittiin myös osallistujilla, joiden verenpaine oli normaalin puitteissa.



Lentomelu ja autoliikenteen aiheuttama melu on aiemminkin yhdistetty verenpaineen kohoamiseen, mutta myös sydänoireisiin. Lentomelu voi olla paikallisesti terveysriski, mutta autoliikenne on suurin meluhaittojen aiheuttaja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysvaikutusarvion perusteella yli 200 000 suomalaista kärsii tieliikennemelun aiheuttamasta kiusaantuneisuudesta ja/tai unihäiriöistä. Lisäksi pitkäaikainen tieliikennemelulle altistuminen aiheuttaa yli 70 sydäninfarktia vuosittain.