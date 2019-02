Terveys

10 merkkiä siitä, että alkoholilla saattaa olla liikaa valtaa elämässäsi

1. Olet jo pohtinut, voiko sinulla olla ongelma

2. Juot usein enemmän kuin haluaisit

3. Asetat alkoholinkäytölle monenlaisia sääntöjä

4. Juot enemmän kuin annat muiden ymmärtää

5. Et pysty osallistumaan tiettyihin tapahtumiin ilman juomista

6. Tuskailet kuivina kausina

7. Yksi lasillinen ei enää tunnu riittävän

8. ”Rentoudut” alkoholilla joka viikonloppu

9. Kiinnität juomiseen paljon huomiota

10. Juomisesi nolottaa sinua