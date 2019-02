Terveys

Rotavirusrokotukset ovat mahdollisesti vähentäneet tyypin 1 diabetesta Australiassa

Australialaistutkimuksen mukaan tyypin 1 diabetes on alkanut vähentyä rotavirusrokotusten laajamittaisen käyttöönoton jälkeen. Tulokset ovat vielä alustavia ja vaativat lisätutkimusten varmistuksen.Tutkimuksessa tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuutta verrattiin rokotuksia edeltävinä ja seuraavina vuosina, ja vertailun perusteella alle nelivuotiailla todetut uudet tyypin 1 diabetes -tapaukset vähentyivät noin 14 prosenttia rotavirusrokotusten tulon jälkeen. Tätä vanhemmissa ikäryhmissä ei havaittu muutoksia.Havainto on periaatteessa uskottava, sillä rotavirusinfektio on yhdistetty tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen lapsilla, mutta myös toisenlaisia tutkimustuloksia on saatu. Esimerkiksi vuonna 2017 julkaistussa suomalaistutkimuksessa rotavirusrokotukset eivät vaikuttaneet tyypin 1 diabeteksen ilmaantumiseen.Jos australialaisten tulokset pitävät paikkansa ja rotavirusrokotukset todella ovat havaitun muutoksen taustalla, lähivuosina tyypin 1 diabetes voi vähentyä monissa maissa.Rotavirusrokotuksilla ehkäistään rotaviruksen aiheuttamaa ripulia, joka varsinkin kehitysmaissa on merkittävä lapsikuolleisuuden aiheuttaja. Suomessa rotavirusrokote tuli kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2009.Rotavirusrokotukset ovat maailmanlaajuisesti estäneet jo yli 30 000 lapsen kuoleman, ja luku olisi huomattavasti suurempi, jos rokotukset olisivat kattavammin saatavilla kehitysmaissa.