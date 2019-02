Terveys

Näin vakava sairaus on uniapnea, joka vaivasi myös Olli Lindholmia – keho huutaa happea ja sydän kuormittuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voi johtaa hoitamattomana sydänkohtaukseen

Alidiagnosoitu sairaus, josta moni kärsii tietämättään

kuorsaus

hengityskatkokset unen aikana

väsymys päivällä

pakonomainen taipumus nukahtaa

aamupäänsärky

Elämäntavoilla on väliä