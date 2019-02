Terveys

Diabetes ei heikennä lapsen koulumenestystä – lapsuusiän diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muualla

Tyypin 1 diabetesta potevien lasten on arveltu pärjäävän koulussa ikätovereitaan heikommin, mutta tuoreen tanskalaistutkimuksen mukaan epäilyt ovat perusteettomia. Diabeteksen on ajateltu haittaavan koulunkäyntiä, koska veren glukoositasojen liiallinen lasku voi tilapäisesti haitata ajattelua ja muistia.Tanskalaiset selvittivät asiaa käymällä läpi yli 630 000:n 2–8-luokkalaisen testituloksia vuosilta 2011–2015. Kun tiedot testien tuloksista yhdistettiin tietoihin lasten sairauksista, tyypin 1 diabetesta potevien havaittiin saaneen keskimäärin samanlaisia tuloksia kuin muidenkin lasten. Tasokokeissa mitattiin lukutaitoa ja matemaattista osaamista. Tyypin 1 diabetesta sairasti 2 000 lasta.Tulokset julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.Tyypin 1 eli niin kutsutun nuoruustyypin diabetesta sairastavien oma immuunijärjestelmä hyökkää haimassa insuliinia tuottavien solujen kimppuun, mikä vähitellen johtaa diabetekseen. Tämän vuoksi potilaat tarvitsevat insuliinihoitoja läpi elämänsä. Yleensä tyypin 1 diabetekseen sairastutaan alle 40-vuotiaana.Suomessa lapsuusiän diabetes on yleisempi kuin missään muualla. Kaikkiaan noin 50 000 suomalaista sairastaa sitä.