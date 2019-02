Terveys

Kivessyöpään sairastuneiden määrä viisinkertaistunut – tunnista nuorten miesten yleisimmän syövän oireet

Kivesten omatarkkailu tärkeää

Tunnista kivessyövän merkit

kiveksessä on nystyrä tai kyhmy

kives on kova

kives on suurentunut

kives kipuilee

Hyvä ennuste