Terveys

Itsemurhat ovat vähentyneet kolmanneksella ympäri maailmaa – Suomen luvut lähes puolittuneet 1990-luvun alusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden 1990 jälkeen itsemurhakuolemat ovat vähentyneet noin kolmanneksella, lähes 200 maata kattava selvitys osoittaa. Maiden välillä on kuitenkin suuria eroja, ja edelleen vuosittain noin 800 000 ihmistä päätyy itsemurhaan.Tulokset julkaistiin BMJ-lehdessä, ja niiden perusteella ikävakioitu itsemurhakuolleisuus pieneni 33 prosenttia vuosien 1990 ja 2016 välillä.Miehet tekevät edelleen enemmän itsemurhia kuin naiset kaikissa muissa paitsi 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä. Naisten itsemurhakuolleisuus on myös vähentynyt selvästi enemmän kuin miesten.Merkittävä osa globaalien lukujen pudotuksesta selittyy Kiinan suotuisalla kehityksellä. Kiinassa ikävakioitu itsemurhakuolleisuus pieneni peräti 64 prosenttia vuosina 1990–2016.Tutkijat eivät pysty tämän aineiston perusteella sanomaan, mistä kehitys johtuu, mutta mahdollisia selittäviä tekijöitä on useita. Muun muassa taloudellisen ahdingon vähentyminen, elintason nousu ja terveydenhuollon parantuminen monissa maissa on todennäköisesti vaikuttanut suotuisasti kehitykseen.Suomessa tehtiin vielä muutama vuosikymmen sitten kansainvälisesti verrattuna paljon itsemurhia, mutta tehokkaat ehkäisytoimet ovat kääntäneet kehityksen paremmaksi. Itsemurhaluvut ovat tämän ansiosta lähes puolittuneet 1990-luvun alusta, ja nykyään Suomessa tehdään noin 800 itsemurhaa vuodessa. Suuri osa itsemurhayrityksistä tehdään päihtyneenä.