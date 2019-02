Terveys

Verisyövät ovat yleistyneet Suomessa – nykyisin yli puolet sairastuneista selviää

Huomaa oireet

Akuutit leukemiat

Leukemia on pahanlaatuinen tauti, jolle on ominaista valkosolujen liikatuotanto.

Tavallisimpia oireita ovat väsymys, pitkittynyt kuume ja luustokivut.

Tavallisia ovat myös vuoto-oireet, kuten herkästi ilmaantuvat, joskus kookkaatkin mustelmat tai nenä- ja ienverenvuodot. Usein potilas hakeutuu tutkimuksiin ien- tai hammastulehduksen vuoksi.

Joskus potilailla on yskää ja hengenahdistusta sekä kuumetta, joihin useampikaan antibioottikuuri ei auta.

Leukemian oireena voi olla päänsärkyä ja esimerkiksi näköhäiriöitä tai erilaisia kehon puutumisoireita.

Myelooma

Myelooma on luuydinsyöpä, jonka alkusolukkona ovat plasmasolut.

Oireet vaihtelevat, ja osalla tauti on toteamisvaiheessa oireeton.

Tavallisimpia oireita ovat luustokivut (tyypillisesti selkäkivut), väsymys ja toistuvat tulehdustaudit.

Myös erilaiset raajojen tuntopuutokset ja pistelytuntemukset voivat liittyä tautiin.

Lymfooma

Lymfooma tarkoittaa joukkoa erilaisia imukudoksesta alkaneita ja ennusteeltaan vaihtelevia pahanlaatuisia kasvaimia.

Voi aiheuttaa monia erilaisia oireita riippuen lymfoomatyypistä ja sen sijainnista elimistössä.

Tavallisin oire on kivuton patti eli suurentunut imusolmuke kaulalla, kainalossa tai nivustaipeessa.

Suurentuneet imusolmukkeet voivat myös sijaita sellaisilla kehon alueilla, joilta niitä ei voi tuntea. Tällöin oireena voi olla esimerkiksi yskää, jos suurentuneet imusolmukkeet sijaitsevat rintakehän alueella, tai vatsaoireita, jos ne sijaitsevat vatsassa.

Lymfooma voi aiheuttaa myös yleisoireita, kuten kuumeilua ilman flunssan oireita, normaalista poikkeavaa väsymystä, selittämätöntä painonlaskua, voimakasta hikoilua tai kutinaa.

